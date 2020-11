Zwei weitere Todesfälle 426 Corona-Neuinfektionen, insgesamt 27 Todesopfer

In Kärnten steigen die Corona-Zahlen erneut massiv an. Von Dienstag auf Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 426 Neuinfektionen registriert. Ein 94-jähriger Mann mit Vorerkrankungen verstarb. Am Nachmittag erlag ein 56-Jähriger den Folgen des Virus und ist das 27. Todesopfer.

Mittlerweile müssen 105 Corona-Infizierte in Kärnten im Krankenhaus behandelt werden, elf davon intensivmedizinisch (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Wie das Land Kärnten bekannt gab, ist die Zahl an Corona-Infizierten erneut massiv angestiegen. In den vergangenen 24 Stunden - von Dienstag auf Mittwoch - verzeichnete man in Kärnten den bisherigen Höchstwert an Neuinfektionen von 426. Auch ein weiteres Todesopfer ist in Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen: Ein 94-Jähriger mit Vorerkrankungen ist verstorben. Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass auch ein 56-Jähriger den Folgen der Coronainfektion erlag und als 27. Todesopfer gilt. Der 56-Jährige litt an einem Lungeninfekt, verstarb auf der Intensivstation des Klinikum Klagenfurt. 105 Menschen werden in Krankenhäusern betreut, elf davon auf Intensivstationen.