Aus einem vermeintlich kleinen Betrug mit Lego wurde ein großer Kriminalfall © koya979 - Fotolia

Am 14. Oktober wurde ein Kärntner Unternehmer in Untersuchungshaft genommen. Dem 23-Jährigen wird schwerer mehrfacher Betrug mit Lego-Spielzeug vorgeworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf rund 380.000 Euro. Geschädigt wurden Kunden im In- und Ausland. Am Mittwoch war der erste Haftprüfungstermin.