Bischof Marketz"Man kann beim Segnen der Gräber nichts falsch machen"

Bischof Marketz mit Weihwasserfläschchen und Gebetstexten, die in manchen Pfarren heuer verteilt werden © KK/Diözese/Eggenberger

Nach Ostern jetzt auch zu Allerheiligen: Corona durchbricht das Gewohnte, große gemeinsame Feiern und Gräbersegnungen sind untersagt. Wie wird es an den Gräbern ablaufen?

Josef Marketz: Das kirchlich Wichtigste - gerade auch in diesen Zeiten - sind die Heiligen Messen. Die finden statt. In vielen Pfarren gibt es mehrere Messen, um Abstandsregeln einhalten zu können. Es werden auch Pfarrer über die Friedhöfe gehen und die Gräber segnen. Was es diesmal nicht gibt, sind Andachten, zu denen der Pfarrer die Leute einlädt. Es wäre unverantwortlich, wenn sich dabei viele Menschen an einem Platz treffen würden. Jedem ist klar, dass nicht der Tropfen des Weihwassers das Mysterium dieser Feiertage ist, sondern das Gebet. Es wird sich also gar nicht so viel ändern.