Insgesamt drei Motorsägen wurden entwendet (Sujetbild) © Nik - Fotolia

Bisher unbekannte Täter drangen irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Vereinshaus in Klagenfurt ein. Die Einbrecher brachen ein Fenster des Werkstatttrakts auf und gelangten so in das Innere. Sie stahlen die dort deponierten Geräte: drei Motorsägen, einen Akku-Schrauber sowie ein Starthilfegerät. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.