Memorial Kärnten-Koroška hielt in Klagenfurt seine traditionelle Veranstaltung ab. Landeshauptmann Peter Kaiser hob in seiner Rede all jene hervor, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Österreich und Kärnten Widerstand geleistet haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landeshauptmann Peter Kaiser (links) war unter den Festgästen © Landespressedienst/Walter Fritz

Am Nationalfeiertag fand auf dem Friedhof Klagenfurt-Annabichl die traditionelle Gedenkfeier von Memorial Kärnten-Koroška statt. Unter den Festgästen war auch Landeshauptmann Peter Kaiser. Der Landeshauptmann hob in seiner Rede all jene Personen hervor, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Österreich und Kärnten Widerstand geleistet haben. "Durch die Initiative Memorial Kärnten-Koroška bekommen die Namen dieser Frauen und Männer wieder Bedeutung, Identität und Rehabilitation. Ihnen wurde spät, aber doch, Dankbarkeit für ihren Widerstand ausgesprochen. Gerade hier in Kärnten gab es viele Beiträge zum Widerstand aus der slowenischen Volksgruppe", sagte Kaiser. Der Landeshauptmann betonte, dass es gerade in der Gegenwart – in der schwierigen Zeit einer Pandemie – viele Versuche gebe, demokratische Gepflogenheiten einzuschränken.