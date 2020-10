Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF St. Michael/Zollfeld

Am Sonntag war eine 37-jährige Frau in ihrem Pkw auf der Karnburger Landesstraße in Maria Saal in Richtung Klagenfurt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab. Die Frau konnte sich selbst aus dem Unfallwrack befreien und wurde von der Rettung aufgrund ihrer Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz befanden sich mehrere Feuerwehreinheiten. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.