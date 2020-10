Eine junge Frau ist in St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit von der Straße abgekommen. Sie wurde verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GRUBER

In der Nacht auf Sonntag kam eine 23-Jährige mit ihrem Pkw in St.Georgen am Längssee in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und stürzte in ein mehrere Meter unter der Fahrbahn liegendes Bachbett. Die Frau erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.