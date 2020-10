Die Zahl der Neuinfektionen in Kärnten steigt weiter. Allein in einem Pflegeheim in Klagenfurt wurden von Freitag auf Samstag 47 Personen positiv getestet.

In Kärnten sind 1405 Personen mit dem Covid-19-Virus infiziert © Gert Köstinger

In jenem Pflegeheim in Klagenfurt, in dem vergangene Woche 17 Bewohner und 10 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden gibt es jetzt 47 weitere bestätigte Fälle. Es handelt sich dabei um 42 Bewohner und fünf Mitarbeiter. Sie alle wurden bereits abgesondert – das Contact Tracing läuft. Weitere Testergebisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Alle betroffenen Häuser der Pflegeheimanlage sind isoliert. Über weitere Maßnahmen wird derzeit beraten.