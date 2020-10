Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Sporgasse wurde ein 22-Jähriger beraubt © KLZ/Hassler

Wie erst jetzt bekannt wurde, beraubte am 12. Oktober 2020 ein unbekannter Täter einen 22-Jährigen. Nach dem Mann wird gefahndet.

Gegen 17:00 Uhr hielt sich der aus dem Bezirk Villach-Land stammende Mann am Tattag in der Sporgasse in Graz auf. Plötzlich näherte sich der unbekannte Täter von hinten und forderte Bargeld und Kreditkarten. Auch gab der Täter an, dass er ein Messer bei sich habe, welches er jedoch nicht zeigte.

Da sich das Opfer laut seinen Angaben bedroht fühlte, übergab er dem Mann das Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Täter nahm das Geld und entriss dem 22-Jährigen gleichzeitig eine Stofftasche mit Medikamenten und einer Packung Toilettenpapier. Durch das Entreißen der Tasche wurde das Opfer leicht verletzt.

Danach flüchtete der Täter in Richtung Färberplatz.

Personsbeschreibung des unbekannten Täters: 185 cm bis 195 cm groß, athletische Figur, breite Schultern, dunkle Haare, sprach deutsch mit leicht fremdländischem Akzent.

Bekleidung: Hellgrauer Sweater, Jogginghose, blaue Einwegmaske, Mütze und Sonnenbrille.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ersucht Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/65 3333 zu melden.