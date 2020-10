Facebook

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die ein Gebäude in der Klagenfurter Innenstadt beschmiert haben (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Eine schwere Sachbeschädigung wurde am Mittwoch in Klagenfurt angezeigt. Vermutlich in der Zeit von 1 bis 7 Uhr beschmierten derzeit unbekannte Täter in der Innenstadt den Durchgang eines Gebäudes zum Innenhof an den Scheiben, am schmiedeeisernen Tor und am Steinboden. Die Beschmierungen wurden vermutlich mit einer weißen Wandfarbe durchgeführt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.