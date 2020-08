Zwei Wanderer gerieten am Donnerstag beim Abstieg in unwegsames Gelände. Die Frau sah sich nicht mehr in der Lage, weiterzugehen. Sie setzte einen Notruf ab.

Mehrere KameradInnen waren im Einsatz © Bergrettung Ferlach

Mitglieder der Bergrettung Ferlach wurden am Donnerstag zu einem Einsatz in Zell-Winkel gerufen. Zwei Wanderer, ein Mann und eine Frau, waren nämlich beim Abstieg vom Ferlacher Horn in unwegsames Gelände geraten. Die Frau sah sich laut Bergrettung nicht in der Lage, den Abstieg fortzusetzen. Sie setzte einen Notruf ab.