Schwere Gewitter werden prognostiziert © Elisabeth Peutz

Sonniges, schwüles und warmes Wetter bietet der Vormittag am heutigen Dienstag laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) noch in weiten Teilen in Kärnten und der Steiermark. Die Temperaturen klettern demnach auf 30 Grad. Aber beispielsweise im Raum Klagenfurt bildeten sich bereits am frühen Vormittag mächtige Quellwolken und lokale Gewitter. Am Nachmittag ist mit teils kräftigen Wärmegewittern zu rechnen.