© Werkmann

Gegen Mitternacht wurde in einer Wohnung in St. Veit an der Glan ein Brandmelder ausgelöst. Nach Aufbrechen der Wohnungstüre durch die FF St. Veit konnte in der stark verrauchten Wohnung ein 40-jähriger schlafender Mann vorgefunden und geborgen werden. Der Mann wollte auf seinem Herd Essen zubereiten, begab sich in der Zwischenzeit ins Wohnzimmer und schlief dort ein. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt er eine Rauchgasvergiftung.