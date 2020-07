Facebook

Mit dem Draht in der Nase soll der Wühltrieb der Scheine unterdrückt werden © VGT

Ein Fall von Tierquälerei wurde am Donnerstag bekannt. Am 1. Juli hatte eine aufmerksame Frau auf einem Hof in Mallnitz mehrere Schweine mit Drähten in der Nase entdeckt. Das ist in Österreich verboten. Laut dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) sollte damit wohl erreicht werden, dass die Tiere das Wühlen unterlassen.