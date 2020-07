Facebook

Die Lebensmittel wurden auch während des Lockdowns beprobt, es kam kaum Beanstandungen © dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Zwei Monate lang herrschte in Kärnten - bedingt durch das Coronavirus - in der Gastronomie und Hotellerie Stillstand. Die Lebensmittel waren bereits eingekauft und konnten teilweise nicht an die Kunden verkauft werden. Die Kontrollen vonseiten der Lebensmittelaufsicht hätten aber trotz des Lockdowns stattgefunden, betont Edeltraud Kovacs, Sachgebietsleiterin der Lebensmittelaufsicht. "Die Lebensmittel wurden teilweise für den Eigenbedarf verwendet, weiterverarbeitet über Lieferservice oder per Abholung angeboten oder eingefroren", sagte sie am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. 272 Lebensmittelkontrollen hätte die Behörde seit Einführung der Corona-Maßnahmen durchgeführt. 25 Proben wurden entnommen: es gab eine Beanstandung. Auch 44 Selbstbedienungshütten wurden kontrolliert, fünf Verdachtsproben haben sich nicht bestätigt.