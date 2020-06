Zahl der Einsätze stieg um fünf Prozent an. Technische Hilfeleistungen sind doppelt so hoch wie Brandeinsätze. Unwetterfolgen werden zunehmend zur besonderen Herausforderung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Landesfeuerwehrschule als wichtige Ausbildungsstätte © KLZ/Weichselbraun

Die Folgen von Sturmtiefs gleich in mehreren Bezirken, also enormen Unwetterschäden mit Überflutungen, Hangrutschungen oder umgestürzten Bäumen; Waldbrände (in unwegsamem Gelände wie in Zell), Autounfälle etc: Kärntens Feuerwehren waren 2019 „besonders gefordert“, wie Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin betont. Der Tätigkeitsbericht 2019 ist Dienstag Thema der Sitzung der Kärntner Landesregierung.