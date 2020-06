Facebook

Vier neue Coronafällle wurden bestätigt ©

In Kärnten ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wieder auf insgesamt fünf gestiegen. Wie das Land Kärnten mitteilt, wurden vier Neuinfektionen verzeichnet, und zwar jeweils eine in den Bezirken St. Veit an der Glan und Klagenfurt-Land sowie zwei in Villach. Bis Sonntag hatte es nur eine infizierte Person in Kärnten gegeben.