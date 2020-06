Facebook

Noch sind wenige Gäste am Strand von Lignano zu sehen © Schild

Wer am verlängerten Wochenende über Fronleichnam an der Oberen Adria war, weiß: Das Meer ist schon so warm, dass man gerne drin schwimmt. Für eine Reise zu den Badeorten im Friaul kam die plötzliche um 48 Stunden vorverlegte Öffnung der Grenzen zwischen Slowenien und Italien am Samstag zu unerwartet und zu spät.