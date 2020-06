Facebook

Der Großteil der Lehrer über 60 kam wieder in die Schulen © Markus Traussnig

So froh man in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen über die schrittweisen Rückkehren der Schüler in die Klassen war, bleibt vielen die umstrittene Bundesregelung für Lehrer über 60 ein Dorn im Auge. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellte es den Pädagogen frei, ob sie noch in diesem Schuljahr zurückkehren. Wer als Bundeslehrer Bedenken wegen einer Corona-Infektion hat, darf zuhause bleiben.