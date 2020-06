Facebook

Nicht angeleint war ein Polizeihund, als er zubiss (Symbolfoto) © Weichselbraun Kleine Zeitung Anz

Der erste Vorfall ereignete sich am 3. Jänner dieses Jahres zu Hause beim 53-jährigen Polizeihundeführer in Hermagor. Dieser hatte in seiner Freizeit im Garten mit dem Tier das Suchen und Bringen von Gegenständen geübt. Als sich ein Kind in Begleitung zweier Erwachsener dem nur teilweise eingezäunten Grundstück näherte, lief der Hund – ein zweijähriger Malinois (Belgischer Schäfer) – auf diese zu und biss dem Kind in den Arm. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt, das Tier in der Folge vom Landesausbildungsleiter überprüft und für diensttauglich befunden. Der Besitzer erhielt die Auflage, sein Tier künftig „sicher zu verwahren“.