Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Haselmann

Allein in einem privaten Waldstück in Techendorf, im Bereich des sogenannten „Nock“ nahe der Lifttrasse der Weissensee Bergbahnen, war ein 17-Jähriger am Dienstag mit privaten Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Unmittelbar vor Abschluss der Arbeiten schnellte die laufende Motorsäge zurück und fügte dem jungen Mann eine Schnittverletzung an der Oberseite des linken Unterarmes zu.