Bad Eisenkappel Junger Forstarbeiter bei Unfall im Wald verletzt

© Traussnig

Ein 19-jähriger Forstarbeiter arbeitete am Dienstag gemeinsam mit zwei Kollegen in einem Forstgut in Leppen in der Gemeinde Bad Eisenkappel in steilem Gelände. Plötzlich löste sich ober dem Mann ein Wurzelstock und traf ihn am linken Oberschenkel. Der 19-Jährige wurde dabei verletzt, konnte jedoch noch selbst aus dem steilen Gelände zum Plateau darüber aufsteigen.