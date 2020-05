Ossiach Abgestelltes Auto fing nach technischem Defekt Feuer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Fohringer

Am Montag stellte eine 66-jährige Frau ihren Pkw im Carport eines Gästehauses in Rappitsch in der Gemeinde Ossiach ab. In den Morgenstunden am Dienstag brach im Motorraum des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defektes ein Feuer aus, wodurch Fahrzeugteile in diesem Bereich verschmort wurden. Angestellte des Hauses bemerkten die Rauchentwicklung und versuchten, das Feuer mittels Handfeuerlöscher einzudämmen. Die Tochter der Besitzerin des Autos verständigte die FF Ossiach, der Brand konnte rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.