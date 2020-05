Facebook

Rudolf Likar, der Intensivkoordinator des Landes Kärnten © Helge Bauer

In Kärnten ist seit Samstag kein Coronapatient mehr in Krankenhausbetreuung. Ist der Höhepunkt der Pandemie überstanden?

RUDOLF LIKAR: Ja, das Gröbste haben wir hinter uns, die Gefahr und das Risiko, in Kärnten an Corona zu erkranken, ist gering. Aber das Virus wird uns begleiten, solange wir keine Impfung haben. Ich rechne erst 2021 damit, vielleicht gibt es im Herbst eine Therapie.