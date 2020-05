"SMS und Pager unzuverlässig"Warum in Kärnten die Sirenen so oft heulen

Facebook

In Klagenfurt heult die Sirene im Schnitt jede zweite Nacht © Daniel Strautmann - stock.adobe.

Garagenbrände, Unfälle, Unwetter. Im Schnitt heult in Klagenfurt jede zweite Nacht die Sirene. Bürger fragen sich: Warum wird die Bevölkerung wachgerüttelt, obwohl die Kameraden sowieso intern alarmiert werden?

Die Konstellation in Klagenfurt ist insofern eine besondere, weil es nur hier eine Berufsfeuerwehr gibt. „Die Sirene wird daher bei jedem Schadensereignis aktiviert, bei dem zusätzlich zu uns der Einsatz einer ortszuständigen Freiwilligen Feuerwehr erforderlich ist“, sagt Oberbrandrat Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr. „Unsere Hilfsleistungsfrist beträgt acht Minuten. Das ist von der Zentrale in der Hans-Sachs-Straße aus nicht immer gewährleistet. Daher holen wird die Freiwilligen hinzu.“ Die Helfer seien zwar mit Pagern ausgestattet und würden per Funk alarmiert. Die Warnung mittels Sirene müsse aber dennoch aktiviert werden, weil Pager überhört werden oder defekt sein könnten.