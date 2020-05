Facebook

Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach/Land bedrohte am Mittwoch seinen im gemeinsamen Haus lebenden 65-jährigen Vater mit dem Umbringen. Der Vater verließ daraufhin das Haus und verständigte die Polizei. Danach versendete der 38-jährige Mann weitere Sprachnachrichten mit Drohungen an seine Schwester und seinen Schwager. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.