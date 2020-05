Facebook

Diese Woche kommen neue Betreuerinnen nach Kärnten

1. Die 24-Stunden-Betreuerinnen wechseln normalerweise im Zwei- bis Vier-WochenRhythmus. Wie viele gibt es, aus welchen Ländern kommen sie und wie viele haben den Turnus in der Corona-Krise verlängert?

Insgesamt sind laut Wirtschaftskammer (WK) Kärnten 4905 Betreuerinnen bei Kärntner Agenturen registriert. Die meisten kommen aus Rumänien (2973). Aus weiteren Ländern u. a. 610 aus der Slowakei, 555 aus Kroatien, 171 aus Polen und Ungarn, 156 aus Slowenien und 130 aus Österreich. Laut dem Büro von Gesundheitsreferentin Beate Prettner haben rund 90 Prozent der Personen ihren Aufenthalt in Kärnten bis kommende Woche verlängert. Engpässe habe es demnach kaum gegeben. In manchen Fällen habe die Familie die Betreuung übernommen, „in einer Handvoll Fällen“ mussten laut Land die zu Betreuenden in ein Pflegeheim übersiedeln.