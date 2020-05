Hinweistafeln mit zusätzlichen Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus an den 21 Kärntner Seezugängen.

Peter Kaiser, Martin Gruber und Volker Bidmon mit den neuen Hinweistafeln © (c) Hannes Krainz

Abstand halten und die Hygieneregeln beachten – wer das befolgt, kann auch heuer wieder das einzigartige Angebot der vom Land Kärnten geschaffenen freien Seezugänge nutzen. Die entsprechenden Hinweistafeln mit den zusätzlichen Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus werden derzeit an allen 21 bisher im Zuge der Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber geschaffenen freien Einstiegstellen an Kärntner Seen angebracht.