Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Applaus von Kollegen und Kritik von Heimbetreibern nach Interview mit einer Kärntnerin in der Kleinen Zeitung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gebraucht und geschätzt werden die Pfleger primär in der Coronakrise © KK

Zahlreiche Reaktionen hat ein am 26. April veröffentlichtes Interview mit einer Pflegeassistentin aus Kärnten ausgelöst. Neben vielen positiven Reaktionen von Berufskollegen hagelte es für die 47-Jährige – sie ist in einer mobilen Einrichtung tätig, die keine stationäre Pflege anbietet – Kritik von politischer Seite und von Heimbetreibern. Im Interview war davon die Rede, dass „es scheint, man wolle Alte in Pflegeheimen wegsperren, wo sie um 6 Uhr aus dem Bett müssen und um 16 Uhr dorthin zurück. Nach drei Monaten im Pflegeheim können sie selbständig gar nichts mehr.“ Außerdem ortete die Pflegeassistentin, dass der mobile Bereich „auf dem Abstellgleis stehe.“