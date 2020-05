Facebook

Sehr erfreulich ist der Rückgang an Einbruchsdiebstählen um 11,2 Prozent © Dan Race - Fotolia

Die Zahl der Anzeigen ist in Kärnten im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 24.286 Anzeigen gestiegen (2018: 23.516). Im Zehnjahresvergleich ist jedoch nach wie vor ein deutlicher Rückgang zu erkennen. 2010 wurden 29.845 Delikte zur Anzeige gebracht. Die Steigerungen sind vor allem auf die Zunahmen der Anzeigen bei Suchtmitteldelikten (plus 422 Anzeigen) und Cybercrime (plus 231 Anzeigen) sowie Internetbetrug (plus 120 Anzeigen) zurückzuführen. Ein merklicher Rückgang kann bei den Einbrüchen verzeichnet werden. 2018 wurden 2.488 Einbrüche angezeigt, 2019 ging diese Zahl um 11,2 Prozent auf 2.202 zurück.



Die Aufklärungsquote ist 2019 um 0,3 Prozentpunkte auf 59,2 Prozent angestiegen. 16.816 tatverdächtige Personen wurden 2019 ausfindig gemacht und angezeigt, so viele wie noch nie zuvor. In den letzten zehn Jahren wurden 10,3 Prozent mehr Tatverdächtige ausgeforscht (2010: 15.248). Verändert hat sich der Anteil der fremden Tatverdächtigen: Waren es 2010 noch 3.930 Fremde, so wurden 2019 insgesamt 4.212 verzeichnet, ein Anstieg von 7,2 Prozent.