Die ÖBB bieten in Kärnten an Werktagen wieder über 280 Züge im Nahverkehr an. Alleine das Sitzplatzangebot erhöht sich dadurch wieder von 24.000 auf 70.000 Sitzplätze. Rücksichtnahme und Eigenverantwortung gefragt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Busse und Züge werden intensiv gereinigt und desinfiziert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Mit dem schrittweisen Hochfahren des Handels, der Kindergärten und Schulen, kehren nun Woche für Woche immer mehr Menschen in ihr gewohntes Leben zurück. Zu diesem Stück Normalität gehört für viele die tägliche Fahrt in den Zügen und Bussen. Am Montag, dem 11. Mai, wird daher der österreichweite Nah- und Regionalverkehr der ÖBB wieder im Regelbetrieb unterwegs sein. "Das bedeutet, dass der neue Fahrplan nahezu ident mit dem alten Fahrplan vor Beginn der Corona-Pandemie sein wird", heißt es in einer Aussendung der ÖBB.