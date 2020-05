Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Angeklagten wollten die Suchtgift-Kapseln in zwei große Reisekoffern mit dem Zug nach Italien schmuggeln © gena96 - Fotolia

Am Dienstag beginnt am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen versuchten Suchtgifthandels: Zwei Erwachsenen wird zur Last gelegt, mehr als 19 Kilogramm morphin- und codeinhältige Schlafmohn-Kapseln in Wien erworben zu haben. Danach wollten sie die Suchtgift-Kapseln in zwei große Reisekoffern mit dem Zug nach Italien schmuggeln. In Kärnten war allerdings Endstation.