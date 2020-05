Faak am See 29-Jähriger bei Rettungsversuch von Traktor überrollt

Faak am See

© Fuchs, Sujetbild

Am Samstag führte ein 29-jähriger Mann auf dem Anwesen seines Vaters in Faak am See Entrümpelungsarbeiten durch. Beim Beladen der Transportmulde eines Traktors geriet dieser im abschüssigen Gelände ins Rollen. Der 29-Jährige versuchte auf den Traktor zu springen, um diesen zum Stillstand zu bringen. Dabei rutschte er ab und wurde überrollt. Der Traktor stürzte anschließend in einen Naturschwimmteich.