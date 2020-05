Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag dürfen chronisch Kranke in Spitälern wieder Besuche empfangen © Elmar Gubisch

Gemäß den Empfehlungen des Bundes zur schrittweisen Lockerung der erlassenen Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen wird nun auch in den Abteilungen für chronisch Kranke in den Kabeg-Spitälern eine entsprechende Ausnahmeregelung getroffen. Dies erachtet der Spitalsbetreiber als erforderlich, „da die Patienten speziell an diesen Abteilungen über oft sehr lange Zeit betreut werden müssen“, wie Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost betont.