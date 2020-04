Facebook

Die ersten Sonnenanbeter sind an den freien Uferstellen wie in der Teixlbucht anzutreffen © Markus Traussnig

Coronakrise hin oder her, noch haben Kärntens Strand- und Freibäder geschlossen, erst mit 1. Mai soll die stufenweise Öffnung erfolgen. Die aktuellen Temperaturen locken dennoch Menschen an die Seen, teilweise sogar schon ins kühle Nass. Die Wassertemperaturen im Keutschacher See, im Klopeiner See, im Maltschacher- oder Pressegersee haben in den letzten Tagen immerhin bereits die 16-Grad-Marke überschritten, der Wörthersee erreicht 15 Grad. Da stellt sich die Frage, ob man trotz Corona-Pandemie bei den vom Land Kärnten geschaffenen freien Seezugängen baden gehen darf.