Isolation in Corona-Zeiten"Man will Alte in Pflegeheimen wegsperren"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Schneider ist in der mobilen Pflege tätig: „Wir werden gebraucht, geliebt und geschätzt. Das gibt uns viel Kraft“ © Helge Bauer

Unsere älteren Mitbürger haben viele Krisen miterlebt. Wie gehen sie mit Corona um?

Maria Schneider: Viele von ihnen leben alleine, sind in ihrer Mobilität eingeschränkt und sagen: „Alles nicht so schlimm. Wir haben zu Essen und ein Dach über dem Kopf. Uns fliegen ja keine Bomben um die Ohren. Ich bin so alt, ob ich jetzt an Altersschwäche oder an Corona sterbe ...“ Angst haben sie um die Pfleger, zu denen sie ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben. Und um ihre Kinder, die teilweise schon der Risikogruppe angehören.