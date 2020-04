Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch leere Straßen wie hier auf dem Heuplatz in Klagenfurt bringt die Corona-Pandemie mit sich © Markus Traussnig

An den Zählstellen der Asfinag ist seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am 16. März ein eklatanter Rückgang des Individual- und Schwerverkehrs zu verzeichnen. „Anrainer berichten, dass sie statt Verkehrslärm Vogelgezwitscher hörten“, heißt es vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Auf der A2 bei Villach wurden im März um 40 Prozent weniger Fahrzeuge gezählt, am Wochenende sogar um 55 Prozent weniger.