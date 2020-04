Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Vermehrt Phishing-Mails an Schlüsselmitarbeiter im Homeoffice. Riesenschaden für Lavanttaler Firma verhindert.

© Andrey Popov - stock.adobe.com

Das hätte ins Auge gehen können. Am 19. Februar verschafften sich unbekannte Täter einen Webmail-Zugang zum E-Mail-Konto der Prokuristin einer Firma im Bezirk Wolfsberg. Den Tätern gelang es, verschiedene E-Mail-Regeln zu ihren Gunsten zu erstellen. Als „Man in the Middle“ wurde der E-Mail-Verkehr zwischen der Prokuristin und einem Handelspartner im Ausland nicht nur mitgelesen, sondern von den Tätern auch zielgerichtet abgeändert und weitergeleitet.