Ein 24-jähriger Pkw-Lenker ist in Moosburg von einer Gemeindestraße abgekommen. Er konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien.

© Hochmuth

Ein alkoholisierter 24-jähriger Lenker aus Klagenfurt kam Freitagabend mit einem Klein-Lkw auf einer Gemeindestraße in Moosburg von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv.