Eine Kärntner Firma bestellt am Weltmarkt Schutzmasken, um diese weiterzuverkaufen. Jetzt hat das Unternehmen einen Betrug aufgedeckt (Symbolfoto) © APA/Barbara Gindl

Ein riesiger, internationaler Betrug mit Schutzmasken ist jetzt in Kärnten aufgeflogen. Anfang April hat eine Firma mit Sitz in Kärnten, die am Weltmarkt Schutzmasken aller Klassen einkauft, um diese dann weiterzuverkaufen, bei einer Firma in Südafrika mehrere Hunderttausend Masken bestellt. Nach dem Geschäftsabschluss wurden in Teilbeträgen mehrere Zehntausend Euro auf das Konto einer südafrikanischen Bank überwiesen.