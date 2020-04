Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Mittwoch beginnt der Mordprozess am Klagenfurter Landesgericht © Markus Traussnig

Wegen Mordes an seiner sechs Wochen alten Tochter muss sich am kommenden Mittwoch ein 27-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Mädchen "massiv geschüttelt und zusätzlich den Kopf gegen einen stumpfen, flächigen Gegenstand geschlagen" zu haben. Für den Prozess waren vorerst zwei Verhandlungstage anberaumt.