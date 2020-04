Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Über Videotelefonie kann man mit den Liebsten Kontakt halten © Microsoft

Viele Menschen können heuer die Osterfeiertage nicht mit der Familie oder Freunden verbringen. Mit Videotelefonie kann man zumindest online in Kontakt bleiben. „Die Arbeiterkammer will jene Menschen unterstützen, die mit neuen Technologien noch nicht so vertraut sind. Wir stellen auf www.akdigicheck.at einfache Lehrvideos zum Thema Videotelefonie zur Verfügung“, betont AK-Präsident Günther Goach. Mit kostenlosen Apps wie WhatsApp, Facetime und Skype wird das „Zusammentreffen“ zum Kinderspiel und der virtuellen Ostereiersuche steht nichts mehr im Wege.