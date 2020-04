Facebook

Geeinter Appell an die Kärntner: Memic, Sauer, Kaiser, Marketz © LPD/Helge Bauer

Es war eine (österreichweite) einzigartige Pressekonferenz, die Mittwochvormittag im Medienraum der Landesregierung in Klagenfurt stattfand. Die Vertreter der drei großen Religionsgemeinschaften im Lande, Bischof Josef Marketz (Katholische Kirche), Superintendent Manfred Sauer (Evangelische Kirche) und Esad Memic (Vorsitzender des Schurarates der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich) appellierten gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser - und auf dessen Initiative hin - an die Kärntner Bevölkerung bzw. an die jeweiligen Gläubigen, sich in den Tagen bis Ostern und zu Ostern selbst strikt an die Vorgaben wegen des Coronavirus zu halten. "Die nächsten Tage werden entscheidend, ob es uns gelingt, das Virus in der Verbreitung einzuschränken und ob wir schrittweise vorsichtig zur Normalität zurückkehren können", machte Kaiser die Dringlichkeit deutlich.