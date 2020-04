Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Schulbetreuung in den Ferien. 800 Lehrer haben sich für Service in der Corona-Krise gemeldet, 102 Schulen halten offen.

Bewegung und Spaß genießen Hannah und Daniel. Sie werden von Mediha Hankusic, Angela Hensel und Judith Oberweger betreut © Helmuth Weichselbraun

Es ist kein Normalzustand, den man in der Klagenfurter Renner-Volksschule einfängt. 218 Kinder beschäftigen sich hier gewöhnlich intensiv mit Lehrinhalten, am Montag waren es zwei: Hannah (7) und Daniel (8). Doch gelernt wird nicht, vielmehr steht Laufen im Freien, Lesen, Malen, Basteln oder Musizieren an der Tagesordnung. Und das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist ebenfalls anders: Muttersprachenlehrerin Mediha Hankusic und Direktorin Angela Hensel betreuen die Kinder, ab Mittag gesellt sich Judith Oberweger vom Hilfswerk hinzu, dessen Mitarbeiter stets die Nachmittagsbeaufsichtigung übernehmen.