Pendler können aufatmen: Auch im Ferienplan werden in den Osterferien alle Gemeinden in Kärnten weiter vom Öffentlichen Verkehr bedient.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die S-Bahn fährt in etwas reduziertem Umfang in den Ferien weiter © Weichselbraun

„Die landesweite Mobilitätsversorgung bleibt auch während der Corona-Krise und in den Osterfreien weiter aufrecht. Jede und Jeder, der jetzt in systemrelevanten Berufen tätig ist, kann sich auf den Öffentlichen Verkehr auch weiterhin verlassen“, sagt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig anlässlich der Änderungen im Fahrplan zu Ferienbeginn bekannt. Dafür wurden heuer besondere Maßnahmen gesetzt, um den Fahrplan an schulfreien Tagen zu verbessern und weiterhin alle Gemeinden mit dem Öffentlichen Verkehr zu versorgen. Durch den Wegfall der Schülerinnen und Schüler als Fahrgäste wird in Ferienzeiten in allen Bundesländern das Verkehrsangebot normalerweise stark reduziert.