Alle ARA-Piloten fliegen derzeit mit Schutzmaske © ARA-Flugrettung/KK

So richtig losgebrochen ist die Corona-Krise in Österreich rund um den 12. März. Aber bereits am 4. Februar gab es bei der ARA Flugrettung in Kärnten erstmals Corona-Alarm. „Bei einem Nachteinsatz in den Nockbergen lagen entsprechende Symptome vor und der Patient gab an, kurz zuvor mit chinesischen Arbeitskollegen in Kontakt gewesen zu sein“, erzählt der ärztliche Leiter der ARA Flugrettung, Gernot Aichinger. Glücklicherweise war ́s ein Fehlalarm, denn schon am nächsten Tag sorgte das angeflogene Krankenhaus für Entwarnung: Test negativ.