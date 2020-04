Facebook

Um der Zunahme an häuslicher Gewalt sowie familiären und persönlichen Krisen präventiv und rechtzeitig entgegenzuwirken und zur Deeskalation im häuslichen Bereich beizutragen, wurde eine bisher in Österreich einzigartige Initiative ins Leben gerufen. „Jede Frau und jedes Mädchen in Kärnten kann ab sofort bei Bedarf kostenlos und rund um die Uhr über die Telefonnummer 0660 / 244 24 01 ein dementsprechendes Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Durch die enge Kooperation der sieben Kärntner Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen gemeinsam mit der Frauenhelpline und dem Frauenreferat wurde nun zusätzlich diese Möglichkeit geschaffen. Die bisherigen Telefonnummern der Beratungsstellen stehen ebenfalls zur Verfügung, denn keine Frau und kein Mädchen darf jetzt alleine gelassen werden“, bekräftigt Frauenreferentin Landesrätin Sara Schaar.