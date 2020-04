Kleine Zeitung +

Kärnten 36.000 Schutzmasken für alle Helfer im Behindertenbereich

Mund- und Nasenschutzmasken für Mitarbeiter in den Einrichtungen sowie für die persönlichen Assistenten in Kärnten. Alleinstehende Menschen mit Behinderung drohen in der Corona-Krise zu vereinsamen, warnt die Behindertenanwältin.