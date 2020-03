Kleine Zeitung +

Täter flüchtete Ladendieb schlug Angestellten mit Faust ins Gesicht

Ein bislang unbekannter Mann kaufte Montagfrüh in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt ein. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bekam mit, dass er Ware in seinem Rucksack versteckt hatte. Als er diesen öffnen sollte, kam es zum Übergriff.