Bereits 70 Fälle in Kärnten, 33 in Osttirol +++ Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf ++ AMS-Chef spricht heute über Kurzarbeit ++ 6700 Kärntner arbeitslos +++ 40.000 Schutzmasken bereitgestellt +++ Alle Entwicklungen hier live.

Corona in Kärnten und Osttirol

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits über 2000 bestätigte Coronafälle. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel

Fakten-Check: Hatte am Klagenfurter Benediktinermarkt ein Wein-Stand geöffnet?

Ein Video einer weinseligen Runde am Rande des Benediktinermarkts kursiert im Netz. Wilfried Kammerer, Leiter des Ordnungsamtes, klärt den Sachverhalt auf: "Es gab in der Postgasse einen Vorfall, die Polizei und das Ordnungsamt sind sofort eingeschritten."

© KK

Ankündigung: AMS-Chef spricht über die Kurzarbeit

Heute, 14.15 Uhr, steht der Geschäftsführer des Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) Peter Wedenig hier im Livestream Rede und Antwort.

Schicken Sie Ihre Fragen an Peter Wedenig bitte per Mail an lokal.redaktion@kleinezeitung.at

Volkshochschule bietet gratis Online-Sprachkurse an

Damit einem zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, bieten die Kärntner Volkshochschulen ab Montag Online-Kurse für Italienisch, Deutsch, Englisch und Spanisch kostenlos an. Alle Kurse richten sich vorerst an AnfängerInnen. Eine Anmeldung ist ausschließlich über www.vhsktn.at möglich.

Corona-Abstriche: zwei neue stationäre Teams

Ab Samstag gibt es zusätzlich zu den vier mobilen Test-Teams in Klagenfurt, Spittal, Villach und Wolfsberg zwei weitere stationäre Teams in Klagenfurt und Spittal. An diesen Orten können zusätzlich täglich gesamt 100 Abstriche gemacht werden.

Grenzkontrollen in Lavamünd

Die Polizei führt Maßnahmen der Grenzkontrolle durch. Die Gesundheitsbehörden nehmen die Gesundheitschecks gemeinsam mit dem Bundesheer vor. Die Grenz- und Gesundheitskontrollen werden von 5 bis 23 Uhr durchgeführt. Von 23 bis 5 Uhr ist der Grenzübergang geschlossen.

Neue Zahlen des Gesundheitsministeriums

2264 bestätigte Fälle. Nach Bundesländern: Burgenland (33), Kärnten (70), Niederösterreich (339), Oberösterreich (401), Salzburg (161), Steiermark (299), Tirol (499), Vorarlberg (180), Wien (282).

Einkaufen in der Region - der Marktplatz für unsere Händler in Not

Die Kleine Zeitung startet eine landesweite Initiative zur Rettung der bedrohten Betriebe in den Regionen. Unsere digitale Plattform verbindet Produzenten mit Konsumenten.

Hier können sich Betriebe kostenlos registrieren!

Hier ist die Liste mit Betrieben, die laufend aktualisiert wird.

Katholische Kirche verstärkt seelsorgisches Angebot im Netz

Die Telefonseelsorge der Kärntner Caritas ist unter der kostenfreien Nummer 142 rund um die Uhr für Hilfesuchende erreichbar. Überdies steht auch eine E-Mail- oder Chatberatung unter onlineberatung-telefonseelsorge.at zur Verfügung. Auch die Beratungsstellen der Caritas sind telefonisch erreichbar.

Für Menschen, die einen Trauerfall zu beklagen haben, haben das Referat für Trauerpastoral und die „Plattform Verwaiste Eltern“ eine Telefonhotline installiert und stehen trauernden Menschen auch via Skype und FaceTime beratend und begleitend zur Seite.

Handel hat nur noch bis 19 Uhr offen

Die Sozialpartner haben sich auf Schutzmaßnahmen für Handelsangestellte in Zeiten der Coronapandemie geeinigt: Geschäfte dürfen nur noch bis 19 Uhr offen haben. Risikogruppen und schwangere Mitarbeiter sollen keinen Kundenkontakt mehr haben und die Mitarbeiter an den Kassen und im Geschäft werden mit Masken, Handschuhen und Plexiglas geschützt.

Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Die heutigen Termine:

Ebenthal, Feuerwehrhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Rennweg, Feuerwehrhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Montag, 23. März:

Gnesau, Kulturhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Riegersdorf, Feuerwehrhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Tainach, Feuerwehrhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Dientag, 24. März:

Himmelberg, Volksschule: 15.30 bis 20 Uhr

St. Ulrich, Feuerwehrhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Weißenstein, Kulturhaus: 15.30 bis 20 Uhr

Die letzte Passagierin aus den USA

Jennifer Thaler erwischte im letzten Moment den letzten AUA-Direktflug aus den USA. "Ich habe online gebucht." Erst nach 30 Minuten kam das Bestätigungs-E-Mail. „Als ich danach noch einmal auf die Seite geschaut habe, gab es den Flug nicht mehr, also war es wahrscheinlich wirklich der letzte Platz.“

Knapp 6700 Kärntner haben ihren Job verloren

6690 Kärntner meldeten sich seit Sonntag arbeitslos. Das BMTS-Werk schickt rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Klagenfurter Problemstellen



Ein Lokalaugenschein zeigt: Im Klagenfurter Zentrum werden Corona-Maßnahmen auch an Markttagen befolgt. „Der Großteil der Bevölkerung hält sich an die Ausgangsbeschränkung“, sagt Ordnungsamt-Chef Wilfried Kammerer. Problemstellen sind Kreuzbergl, Sattnitz und Wörthersee-Promenade.

40.000 Schutzmasken bereitgestellt

Um die Versorgung im Bundesland weiterhin zu gewährleisten, unterstützt das Land Kärnten die Österreichische Gesundheitskasse Kärnten (ÖGK) mit über 40.000 Schutzmasken." Der Landesstelle Kärnten ist es dadurch möglich, den Schutz für die im niedergelassenen Bereich tätigen Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, den Fachärztinnen und Fachärzte sowie speziellen Versorgungsstrukturen für den Notfall zu gewährleisten", heißt es von der ÖGK.

7000 Fieberchecks an der Grenze

14 Polizisten, 27 Soldaten und mehrere Mitarbeiter der BH Villach-Land messen am Grenzübergang Thörl Maglern seit zehn Tagen die Körpertemperatur bei Einreisenden aus Italien. Seit Beginn dieser Maßnahmen seien etwa 4500 Menschen nach dem Fremdenpolizei- und dem Passgesetz kontrolliert worden, so Polizeisprecher Mario Nemetz. Und zudem wurden insgesamt 7000 Gesundheitschecks durchgeführt. 150 Personen, die aus Italien nach Österreich einreisen wollten, mussten wieder umkehren.

Die Ereignisse vom Donnerstag finden Sie hier zum Nachlesen.

Was hat wann geöffnet?